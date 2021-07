Hivatalos: Megvan Lovrencsics új csapata!

A Ferencvárostól idény végén távozó védő HNK Hajduk Splitben folytatja pályafutását.

Lovrencsics Gergőnek az előző szezon végén lejárt a szerződése a Ferencvárosnál, és távozott a zöld-fehérektől. Ma pedig a horvát HNK Hajduk Split hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy a szabadon igazolható játékos náluk folytatja a pályafutását.

Lovrencsics pont 5 éve ezen a napon írt alá a Ferencvároshoz, akkor a szélső a Lech Poznanból jött vissza Magyarországra. Az Üllői úton töltött 5 éve alatt pedig mindent megnyert a játékos hazai szinten, sorozatban három bajnoki címet ünnepelhetett a Ferencvárossal, és első idényében Magyar Kupa győzelemig is eljutott a magyar rekordbajnokkal. Ezenkívül BL- és EL-főtáblán is szerepelhetett a fővárosi csapattal. A budapestieknél a csapatban betöltött szerepe is megváltozott, jobb oldali középpályásból jobbhátvédet neveltek belőle, de így is rúgott összesen 5 gólt , és adott 25 gólpasszt a bajnokságban.

