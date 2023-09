HIVATALOS: Megvan Lisztes Krisztián új csapata

2024 nyarán csatlakozik.

Az Eintracht Frankfurtban folytatja pályafutását Lisztes Krisztián.

Lisztes Krisztián 2024. nyarától az Eintracht Frankfurt csapatát erősíti, jelentette be a Ferencváros hivatalos honlapján.

Ahogy a csapat közleményében fogalmaz: Szenzációs üzlet, újabb Fradi futballista egy európai top bajnokság csapatában! Muhamed Besic, Nagy Ádám, Somália, Myrto Uzuni és Aissa Laidouni után folytatódik a sor ifjabb Lisztes Krisztiánnal. A Ferencvárosi Torna Club eladta saját nevelésű 18 éves támadóját a német Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurtnak, vagyis ismét egy topligás klub igazolt játékost klubunkból, igazolva, hogy a Fradi igen is jó „ugródeszka”. Lisztes Krisztián csak 2024 nyarán csatlakozik a 2022-es Európa Liga-győztes együtteshez, addig az új szerb vezetőedző, Dejan Sztankovics és a Fradi rendelkezésére áll.



A német klub hivatalos Instagram-oldalán azt is közölte, hogy az utánpótlás-válogatottakban is számításba vett játékos öt évre szóló szerződést írt alá.