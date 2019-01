Hivatalos: Megvan a PSG új igazolása

A Paris Saint-Germain megszerezte Leandro Paredest a Zenittől.

A Goal múlt héten már megírta, hogy a Ligue 1-címvédője van pole pozícióban a középpályás szerződtetését illetően, és a 24 éves játékos távozását ma hivatalosan bejelentette az orosz Zenit.

Az argentin válogatott középpályás 2023-ig írt alá a Parc des Princes-ben.

Az átigazolási díj 40 millió euró.

- Nagyon boldog vagyok, hogy csatlakozhatok a Paris Saint-Germainhez - mondta a játékos klub hivatalos honlapjának.

- Korábban játszottam Olaszországban és Oroszországban, most pedig van egy fantasztikus lehetőségem, hogy nem csak egy új ligát megismerjek, hanem az egyik legkiváltságosabb klubot a világon.

