Hivatalos: Mats Hummels az AS Roma játékosa

Először állt légiósnak.

Fogadj 20-szoros szorzóval arra, hogy a magyar válogatott gólt szerez Németország ellen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x) (x)

Újabb védő érkezett az olaszokhoz.

A cikk lejjebb folytatódik





Az AS Roma hivatalos felületein bejelentette, hogy szerződtette Mats Hummelst. A német védő szerződése nyáron járt le a Dortmundnál, azóta a Brightonnal és a Real Sociedaddal is szóba hozták, azonban végül az olasz fővárosban kötött ki.



Hummels profi pályafutása során csak a Bayern München és a Borussia Dortmund játékosa volt korábban, ez a sorozat szakadt most meg Rómába igazolásával.