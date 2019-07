Hivatalos: Mateo Kovacic a Chelsea játékosa lett

A a hivatalos honlapján bejelentette, hogy leigazolták a játékosát, Mateo Kovacicot, aki 5 éves szerződést kötött a klubbal.

A horvát válogatott középpályás egyébként már a tavalyi szezon során is a Chelsea csapatát erősítette, de akkor még csak kölcsönben szerepelt a Kékeknél.

Kovacic az alábbiakat mondta az aláírását követően:

- Nagyon élveztem az elmúlt szezont a Chelsea-vel. Jól éreztem magamat Londonban és a Premier League-ben is. Örülök, hogy végleg csatlakozhattam a csapathoz.

A 2018/2019-es idényben sikeresek voltunk, hiszen megnyertük az Európa Ligát és az angol bajnokságban is a dobogón végeztünk, de remélem, hogy az elkövetkezendő években még sikeresebbek leszünk.

A Kékek sportigazgatója, Marina Granovskaia is elismerően beszélt Mateo Kovacicról.

A cikk lejjebb folytatódik

- Mateo bizonyította, hogy egy kitűnő játékos és nagy tapasztalattal rendelkezik klub- és nemzetközi szinten is. Biztos vagyok benne, hogy nagy sikereket fog elérni a Chelsea-vel is az elkövetkezendő 5 évben.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

.@Mateo_Kova23 is here to stay! 🙌