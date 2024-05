Hivatalos: másodosztályú erdélyi csapat indul az Európa-ligában!

A román élvonalba viszont a szabályok miatt nem juthatnak fel.

A Román Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapján közölte, hogy az UEFA engedélyezte a nemzeti kupát megnyerő Vajdahunyadi Corvinul együttesének indulását az európai kupaporondon.

A döntést azért fontos, mert első körben nem kapták meg az erre feljogosító licencet, ugyanis nem is kértek, mert senki nem gondolta, hogy a csapat eljut Európa küszöbére.





A 1921-ben alapított klub a Román Kupa selejtezőjétől kezdve menetelt nagyot, kiejtve sorban a harmadik ligás Petrozsényt (4-1), a másodosztályú Csíkszeredát (4-2) és a Chindia Targoviste (2-0) együttesét, majd az élvonalbeli Sepsit (1-0), a harmadosztályú Pécskát (6-0), a szintén élvonalbeli Kolozsvárt (4-0) és az FC Voluntarit (3-1), a fináléban pedig büntetőkkel múlták felül az ugyancsak elsőosztályú Otelul Galatit.

Az Eurosport azt írja, a vajdahunyadi együttesnél már dolgoznak is azon, hogy megerősítsék a keretet, azonban tekintve, hogy a hazai pontvadászatban a következő szezonban is a második vonalban szerepelnek majd, a tervek szerint olyan labdarúgókat szerződtetnének, akiken az esetleges európai búcsút követően rögtön túl is tudnak adni.

Apropó másodosztály, hiába szerezték meg a második helyet a Liga 2-ben, a klub szervezeti formája miatt a szabályok miatt az élvonalba nem juthatnak fel, ott ugyanis csak magántulajdonban szereplő egyesületek szerepelhetnek.

A nemzetközi porondon viszont indulhatnak, a hazai találkozót - vagy továbbjutás esetén találkozókat - pedig Sepsiszentgyörgyön fogják játszani.

Az Európa-liga első selejtezőkörébe már bejutott csapatok között a Vajdahunyadon kívül ott van még a Paks, a kazah Tobol, a svéd Elfsborg, a horvát Rijeka, a bolgár Botev Plovdiv, a lengyel Wisla Krakkó, a szlovákiai Rózsahegy, a moldáv Zimbru Kisinyov és az azeri Zira.

A Vajdahunyadi Corvinul eddig egyszer, az 1982/83-as szezonban szerepelt a nemzetközi porondon, akkor az UEFA-kupa első fordulójában búcsúztatták a Grazot, a második körben viszont az FK Szarajevóval szemben maradtak alul.