Hivatalos: másodjára is ingyen távozik Pogba

Hiába igazolták le klubrekordot jelentő összegért, másodjára is ingyen hagyja ott a Manchester United csapatát Paul Pogba.

A Manchester United hivatalos oldalán jelentette be, hogy nem hosszabbítja meg Paul Pogba szerződését, így a világbajnok francia középpályás június végén szabadon igazolható játékossá válik.

Érdekesség, hogy Pogba 2012-ben is ingyen távozott Manchesterből, akkor a Juventus szerződtette, ahonnan 2016-ban 105 millió euróért vásárolta meg mostani munkaadója. Azt egyelőre nem tudni, hogy Pogba hol folytatja a pályafutását, korábban a PSG és a Real Madrid is érdeklődött érte, de a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy akárcsak egy évtizeddel ezelőtt, úgy most is a Juventusban köt majd ki .

Paul Pogba két manchasteri időszaka alatt 233 mérkőzésen lépett pályára, és 39 gólt szerzett a Vörös ördögök színeiben, emellett kiosztott 51 gólpasszt is.

