Hivatalos: Másfél év után igazolt ismét új játékost a Tottenham

A leigazolta Jack Clarke-ot a Leeds United csapatától.

Az észak-londoniak 9 millió fontot fizettek a 18 éves játékosért, aki így a klub első igazolása lett 2018 januárja óta, amikor Lucas Moura megérkezett az együtteshez.

A jól cselező szélső az előző szezonban mutatkozott be a Leeds United felnőtt csapatában, és összesen 25 mérkőzésen jutott szóhoz, ötször a kezdő sípszótól kezdve.

A megállapodás értelmében Clarke a következő szezont kölcsönben még a Leedsnél tölti, mielőtt végleg csatlakozna a Tottenhamhez.

✍️ We are delighted to announce the signing of Jack Clarke from Leeds United.



He has agreed a contract with the Club until 2023 and will return to the Championship side on loan for the 2019/20 season.



📲 Get the latest on our Spurs Official app 👇#WelcomeJack ⚪️ #COYS