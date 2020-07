Hivatalos: Márton Gábor Fehérváron folytatja!

Hivatalossá vált, hogy Márton Gábor lesz a MOL Fehérvár FC következő vezetőedzője – jelentette be a klub a honlapján. Az 53 éves szakember legutóbb a ZTE FC kispadján ült, korábban a Siófok, a PMFC, a Kaposvár, a Kozármisleny és a Barcs együtteseit vezette.

Játékosként a PVSK-ban és a PMSC-ben nevelkedett, utóbbi csapatban lett profi játékos 1985-ben. Védőként és középpályásként is szerepelt csapataiban. 1990-ben a belga KRC Genk szerződtette, ahonnan a Kispest Honvédhoz tért haza, majd a francia Cannes, a PMSC, és három izraeli gárda következett (Hapoel Kfar Saba, Hapoel Petah Tikva és Hapoel Tel-Aviv) karrierjében, mielőtt újra szülővárosának csapatában játszott volna. Még egy izraeli év után (Hapoel LeZion) megint Pécsen szerepelt. A Barcsi SC-ben fejezte be pályafutását 2007-ben, előtte egy szezont az osztrák SV Güssingnél is futballozott. Magyarországon bajnok volt a Honvéddal (1992), kupagyőztes a PMSC-vel (1990), Izraelben megválasztották a szezon legjobb külföldi játékosának, kupát nyert a Hapoel Tel-Avivval (1999). 1990-1995 között 21 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban, egy gólt szerzett.

"Folyamatosan figyelemmel követjük a magyar edzői kar működését, hiszen a magyar futball építése és felemelkedése nem lehet sikeres nélkülük. Üde színfoltja volt az NB II-es bajnokságnak a Márton Gábor által vezetett Siófok a maga megalkuvást nem tűrő, felszabadult, bátor támadófocijával és Gábor ezt Zalaegerszegen is folytatni tudta az -ben is, miközben nagyon komoly nyomás volt a csapaton a kiesés elkerüléséért folytatott harcban. Ha a ZTE FC esetében nagy nyomásról beszélünk, akkor a Vidinél ez méginkább igaz. Szép és nagyon nehéz feladat előtt áll, de biztosak vagyunk abban, hogy meg fogja oldani. Sok beszélgetés után körvonalazódott, hogy ő az egyik fő jelöltünk és végül rá esett a választásunk. Örülünk, hogy egy tehetséges magyar edző kezébe adhatjuk a Vidi szakmai irányítását, sok sikert kívánunk neki!" - mondta Kovács Zoltán sportigazgató.

"Nagyon örülök, hogy a MOL Fehérvár FC vezetőedzője lehetek, de azt is tudom, nagy feladat előtt állok. Azért dolgozik az ember, hogy előbb-utóbb egy olyan csapatot vezethessen, mint a Vidi, amely nemzetközi porondra készül, itthon pedig a bajnoki címért és a Magyar Kupáért küzd. Kicsit váratlanul ért a megkeresés, de nagyon boldoggá is tett. Ezt az ajánlatot pedig nem lehet visszautasítani. Várom a közös munkát, remélem, hogy fel tudok nőni a feladathoz és sikeres szezont produkálunk!' - fogalmazott Márton Gábor, a Vidi új vezetőedzője.