Hivatalos: Marek Hamsik távozik a Napolitól

A nápolyiak klasszisa 12 év után hagyja el az olasz klubot.

Azt már egy ideje tudni lehetett, hogy Marek Hamsik átigazolásáról tárgyalások folynak a Napoli és a kínai Dalian Yifang közt.

Ma pedig Aurelio De Laurentiis, az olasz együttes elnöke hivatalos oldalán jelentette be, hogy a szlovák játékos transzferének részleteiről megállapodtak a felek.

Mindez azt is jelenti, hogy pénteken Hamsik már személyesen is megérkezhet új állomáshelyére és be is mutathatják új csapatánál.

Az átigazolás körül az elmúlt napokban kisebb problémák akadtak, ugyanis a felek nem tudtak megállapodni az átigazolási összeg kifizetésének ütemezésében.

Szerda este azonban dűlőre jutottak, amelynek értelmében 20 millió eurót fizet a Napolinak a Dalian Yifang, az első 5 milliót most, a további 15 millió eurót pedig részletekben a következő 12 hónapban.

Hamsikot nyugodtan nevezhetjük a Napoli legendájának, hiszen mintegy 12 év alatt 520 alkalommal lépett pályára, amelyeken 121 gólt ért el, ezzel pedig Diego Maradonát is megelőzve a klub történetének legeredményesebb gólszerzője lett.

Laurentiis a twitter oldalán az alábbi szavakkal búcsúzott tőle:

"Az üzlet megköttetett a Daliannal. Minden jót kívánok neked, Marek. A Napoli ajtaja mindörökké nyitva lesz előtted."

