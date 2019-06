Hivatalos: Marad posztján a FIFA elnöke

A FIFA elnöke a következő elnöki ciklusban is Gianni Infantino lesz.

Az olasz-svájci sportvezetőt ellenszavazat nélkül választották újra.

A rendezvényre szerdán, Párizsban került sor, Infantino megválasztásával pedig 2023-ig irányíthatja a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséget.

Gianni Infantino is re-elected as FIFA President until 2023