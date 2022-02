Hivatalos: Magyar válogatott szélsőt igazolt a MOL Fehérvár!

Nyerj 8 milliót az Unibeten! Válaszolj jól a kérdésekre és már várhatod is a nagy nyereményt! Ide kattintva regisztrálhatsz a járékért!

A MOL Fehérvár FC-ben folytatja pályafutását a 23-szoros magyar válogatott jobbhátvéd, Bese Barnabás - számolt be róla a klub hivatalos honlapja.

A 27 esztendős, 188 centiméter magas futballista a Csepel, a Ferencváros és az MTK utánpótláscsapataiban nevelkedett, a kék-fehéreknél 2012-ben debütált a magyar élvonalban, ahol 2016-ig 94 NB I-es bajnokin lépett pályára, ezeken 7 gólt lőtt és 5 gólpasszt adott.

2016-os Eb után a francia másodosztályban szereplő Le Havre szerződtette, ahol 2020-ig 117 bajnokin lépett pályára, ezeken 5 gól és 6 gólpassz fűződik a nevéhez. 2020 augusztusában a belga első osztályban szereplő Leuvenhez igazolt, ahol 2021 végéig 17 bajnokin játszott.

A felnőtt válogatottban 2016. június 4-én debütált a németek elleni felkészülési mérkőzésen, pályára lépett a 2016-os Eb-n is, összesen pedig 23-szor ölthette magára a címeres mezt ezidáig.

"Bese Barnabás a legjobb magyar támadó szélsővédők közé tartozik, akinek a fejjátéka is nagyon hasznos lehet számunkra úgy védekezésben, ahogy a támadó pontrúgásoknál is" - mondta a MOL Fehérvár sportigazgatója, Sallói István.

"Nem titok, hogy már többször felmerült a Vidibe igazolás lehetősége, örülök, hogy ez most sikerült. Michael Borisszal már dolgoztunk együtt, valamint a csapattársak közül is több játékost ismerek a válogatottból, így bízom benne, hogy könnyen fog menni a beilleszkedés. Szeretek támadó szellemben játszani és hátulról segíteni a támadásokat, erősségeim közül pedig a fejjátékomat és a test a test elleni szituációkat emelném ki. Tisztában vagyok a Vidi céljaival, ezek elérésben szeretnék segíteni a csapatnak, valamint olyan teljesítményt nyújtani, aminek köszönhetően a válogatottba is meghívót kaphatok majd" - nyilatkozta a szerződés aláírása után Bese Barnabás a klub honlapjának.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

A Paks-Fehérvár bajnokin a hazai győzelem 2.60, a döntetlen 3.35, a vendégsiker 2.55-szörös pénzt fizet. (x)