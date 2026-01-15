Hivatalos: magyar kapus szerződött Lengyelországba

Hivatalos közösségi oldalán jelentette be a Legia Warszawa, hogy leigazolta Hindrich Ottót. Az erdélyi magyar kapus 2030-ig kötelezte el magát a lengyel rekordbajnokhoz, amely a Transfermarkt szerint 600 ezer eurót perkált ki érte.

A román GSP nevű portál ellenben 500 ezer euróról tud, cikkükben arról írnak, hogy az átigazolási összeg egy bizonyos része (500 ezer eurós esetében 150 ezer euró) Hindrich korábbi klubját, a Kisvárdát illeti. A Legia klubhonlapja nem közölt részleteket az átigazolási díjról.

A kolozsvári születésű hálóőr az évek során végigjárta a Klozsvári CFR utánpótlását, majd felkerült a felnőttcsapathozó, ahonnan azonban többször is kölcsönadták, így került a 2022-23-as szezonban Kisvárdára.

Egy szezon múlva pedig megkapta a bizalmat a Vasutasoknál, és a 2024-25-ös idény felétől kezdve kirobbanthatatlan a kezdőcsapatból. Ebben a kiírásban minden sorozatot figyelembe véve 27 találkozón jutott szóhoz, többek között játszott a Paks elleni Konferencia Liga-selejtező mindkét összecsapásán.

Kolozsvári pályafutása során két bajnoki címet és két Román Kupa-sikert ünnepelhetett. Új csapata, a szebb napokat is megélt Legia jelenleg a 17., kieső helyen áll a lengyel élvonalban.