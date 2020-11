Hivatalos: Laporta is indul a Barca elnöki posztjáért

Ahogyan arra a korábbi pletykák alapján számítani lehetett, Bartomeu lemondása után Joan Laporta is reményedik abban, hogy ő lehet a Barca következő elnöke.

Laporta 2003 és 2010 között már vezényelte a gránátvörös-kékeket - most újra ez a terve, ezt Lluis Carrrasco kampányfőnök jelentette be pénteken a twitterén. Az elnökválasztásra január 24-én kerül sor.

"Hét jelölt, egy elnök. Ha azt akarják, hogy a Barca ismét Barca legyen, és ha szeretik a Barcát, akkor kövessék az ő munkáját. Megtiszteltetés számomra, hogy én vezethetem a kampányát."

Joan Laporta irányításával a Barca igazi sikerkorszakot élt meg - ő csábította Ronaldinhot a katalán fővárosba és az ő irányítása alatt nyert meg mindent Pep Guardiola is. Elsődleges kihívójának a 48 éves Victor Fontot tartják.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world