Hivatalos: kölcsönadta klubja a magyar válogatott játékosát

Szalai Attila Sallai Roland csapatához került.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A szombati sajtóhíresztelésekkel összhangban a Freiburg az idény hátralévő részére kölcsönvette a Hoffenheimtől Szalai Attila játékjogát. A kevés lehetőséget kapó magyar hátvéd új klubjában Sallai Roland csapattársa lesz - amennyiben a szélső marad a Freiburgnál.

A cikk lejjebb folytatódik

A 25 éves magyar válogatott védő tavaly nyáron a török Fenerbahcétól igazolt a Hoffenheimhez, azonban képtelen volt állandó játéklehetőséget szerezni magának.

Szalai az elmúlt fél évben mindössze négy Bundesliga-bajnokin és egy kupameccsen jutott szóhoz, így mindkét fél számára a kölcsönadása volt a legjobb döntés.

"Nagy terveim vannak idénre a közelgő németországi Európa-bajnoksággal, és ezért kész vagyok mindent megtenni. Alig várom, hogy megismerjem az új társaimat és az ezzel járó kihívásokat” – mondta el Szalai Attila új csapat hivatalos honlapjának.

"Attilának rengeteg olyan kvalitása van, melyek lehetővé teszik, hogy jó védő legyen a Bundesligában. Emellett kiemelkedő karaktere van, egy olyan srác, aki mindig mindent alárendel magának és a csapattársainak – még a neki rendkívül bonyolult helyzetekben is. Ugyanakkor őszintének kell lennünk és be kell látnunk, hogy ez az elkötelezettség nem vált be sem neki, sem a Hoffenheimnek, ezért döntöttünk vele együtt, hogy a szezon végéig kölcsönadjuk a Freiburgnak, hogy aztán a nyáron újrakezdhessük egy számára remélhetőleg sikeres Európa-bajnokság után" - jegyezte meg a Hoffenheim vezérigazgatója, Alexander Rosen.

Bár a hivatalos közlemény nem részletezi, a Sky Sport újságírója, Florian Plettenberg úgy tudja, hogy a Freiburg nincs vételi opciója Szalai játékjogának végleges megvásárlására.

Fordítás: Sportal