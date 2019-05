Hivatalos: Középpályást igazolt a Diősgyőr

Az NB II-ből érkezik a DVTK első igazolása.

Vácról érkezik a borsodiakhoz Zsolnai Richárd, aki július 1-től lesz a diósgyőriek játékosa, és aki a szakmai stáb reményei szerint a következő szezonra való felkészülést már a csapattal kezdi majd meg.

A ballábas középpályás az NB II-ben is folyamatosan kezdőként lépett pályára az idei szezonban és 35 mérkőzésen 11-szer volt eredményes a Vác színeiben.

- Zsolnai Richárd egy ballábas, támadó típusú, nagyon kreatív középpályás, aki gólokat is tud rúgni. A középpályán több poszton is bevethető. A tudása alapján kiemelkedett az NB II.-es mezőnyből. Sok kérője akadt, de hála Istennek úgy gondolom, hogy mi időben léptünk és januárban meg tudtunk állapodni, átesett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton, majd pedig szerződést kötöttünk. Nagy erőssége lesz a csapatnak - nyilatkozta Tajti József, a DVTK sportigazgatója.

A 19 éves középpályásnak több megkeresése is volt az élvonalból, de elmondta, hogy miért a Diósgyőrt választotta.

- Egyedülálló szurkolótábora van a klubnak, ezt most az Újpest ellen is bebizonyították, de egész évben kitartóan biztatták a csapatot. Jó csapatnak tartom a Diósgyőrt. Több játékost személyesen is ismerek. Igyekszem majd minél jobb teljesítményt nyújtani, hogy bebizonyítsam, érdemes volt leigazolni.

A dvtk.eu többek között arról is beszámolt, hogy Zsolnai egyébként már megszerezte az első gólját a DVTK stadionjában, hiszen 2019. március 22-én pályára lépett Diósgyőrben egy felkészülési találkozón, még a Vác csapatában és be is talált a mérkőzésen.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!