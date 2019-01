Hivatalos: Középhátvéddel erősített a Puskás Akadémia

Németországi tapasztalattal is rendelkezik az új szerzemény.

A Puskás Akadémia a hivatalos honlapján tette közzé a hírt, mely szerint leigazolták a bolgár Kamen Hadzsievet.

A 27 éves középhátvéd Németországban a Schalke 04 utánpótlásában is megfordult, de játszott a bolgár Lokomotiv Szófiában, a német VfB Oldenburg és a holland Fortuna Sittardban is. 2017 nyara óta a bolgár élvonalbeli PFC Beroe csapatát erősítette, amellyel tavaly a negyedik helyen végzett a bajnokságban.

A cikk lejjebb folytatódik

A védekező középpályásként is bevethető játékos már a bolgár felnőtt válogatottba is meghívót kapott, de egyelőre még nem mutatkozhatott be a nemzeti csapatban.

Hadzsiev két és fél évre írt alá az NB I-ben jelenleg a 9. helyen elfoglaló együtteshez, amellyel kedden a spanyolországi edzőtáborban kezdi meg a felkészülést a tavaszi szezonra.