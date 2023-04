Hivatalos: kirúgták Cristiano Ronaldóék edzőjét, kinevezték az utódot is!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Igaznak bizonyultak a sajtóhírek, a szaúdi Al-Nassr csütörtökön bejelentette, hogy elválnak a csapat és Rudi García vezetőedző útjai.

Az 59 esztendős francia tréner tavaly nyáron vette át a Cristiano Ronaldót is foglalkoztató együttes irányítását, amely az elmúlt hétvégén csak gól nélküli döntetlent játszott, így három pont hátrányba került az éllovas Al-Ittihaddal szemben.

A klub ezt követően be is jelentette Rudi García utódját, aki Dinko Jelicic lett. A 49 esztendős horvát szakember eddig a klub U19-es csapatát edzette, előtte pedig dolgozott többek között hazája U19-es és U20-as válogatottjánál, valamint Iránban és Spanyolországban is.

