Hivatalos: Kinevezte Rafa Benitez utódját a Newcastle

A Newcastle United a távozó Rafa Benitez helyére Steve Bruce-t nevezte ki a vezetőedzői pozícióra.

A spanyol szakember néhány hete jelentette be, hogy nem hosszabbítja meg a szeződését a Szarkáknál, akik már meg is találták az utódját.

Steve Bruce a másodosztályban szereplő Sheffield Wednesdaytől érkezik a Newcastle csapatához, miután a klub kompenzációs díjat fizetett érte.

Az 58 éves szakember három évre írt alá új csapatánál, és azonnal csatlakozik a kerethez, amely jelenleg Kínában edzőtáborozik.

A cikk lejjebb folytatódik

Az új edzőnek nem lesz könnyű dolga, hiszen a Newcastle eladta a két leggólerősebb játékosát, Salomon Rondónt és Ayoze Perezt, és a Premier League-ben egyetlen klubként még nem jelentettek be új igazolást.

