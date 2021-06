Hivatalos: Kihagyja az Eb-t a kijutás hőse

Rossi szűkítette keretét.

Kedden 17 órakor kezdődő sajtótájékoztató keretében került sor Marco Rossi szövetségi kapitány végső keretszűkítésére a közeledő Európa-bajnokságra. Amint azt a német Kicker megírta, sajnos valósággá vált, Szoboszlai Dominik az egyik kimaradó. Az RB Leipzig középpályásának nem jött rendbe annyira a sérülése, hogy bevethető legyen a kontinenstornán.

"Minden a lehető legjobban alakult az edzőtáborban, kiválóan felszerelt helyszínen voltunk. Teljesen nyugodt körülmények között, a tervek szerint tudtunk készülni. Így a szezon végén máshogy kellett hozzáállni a munkához, mintha szezon közben lennénk. Azoknál a játékosoknál, akik megterhelő szezonon vannak túl, elsősorban a kondíció megtartása volt az elsődleges" - értékelte kezdésként az elmúlt hetek munkáját a kapitány, majd rátért a nevekre.

A kapusok közül a Puskás Akadémia hálóőre, Tóth Balázs a kimaradó. Rossi így indokolta döntését:

"A három keretben maradó kapus között nem érzek tapasztalatbeli különbséget, de Tóth Balázs is pozitív érzéseket váltott ki belőlem, nagyon elégedett voltam az edzésmunkájával, Biztos vagyok benne, hogy a jövőben még számíthatunk rá a válogatottnál."

A kérdésre, hogy ki lesz az elsőszámú kapus, a kapitány így válaszolt:

"Régimódi edző vagyok, számomra a kapusposzt kiélezett és fontos pozíció. Egyértelmű hierarchia alapján határozom meg, hogy ki tölti be ezt a posztot, és ettől csak rendkívül indokolt esetben térek el. Nálam Gulácsi Péter az első, Dibusz a második, Bogdán a harmadik számú portás."

A védők közül a szintén felcsúti Spandler Csaba a kimaradó.

"Spandlerre belső védőként számítottam volna, mert nincs meg a szélen az alap gyorsasága. Olyan ellenfelek ellen játszunk az Eb-n, amelyek ellen nem tudtam volna elképzelni szélső védőként. Kezdetben kissé tétova volt, de egyre magabiztossá vált az edzőtáborban. Ha így folytatja a munkát, van jövője a nemzeti csapatban. Szalai Attilán kívül nem látok olyan játékost jelenleg, akit nyugodt szívvel beállíthatnék erre a posztra."

Szoboszlai kimaradásának okáról így nyilatkozott Rossi:

"Sajnos Dominik nincs olyan állapotban, hogy egy egészen kis időt is játszhasson egyetlen mérkőzésen is. Édesapám szavaival élve >>jobb egy élő szamár, mint egy halott orvos.<< Dominik a legnagyobb tehetség, fájdalmas, hogy nem játszathatom. Még nincsen 21 éves, mindennél jobban kellett volna az ő pályafutása számára is, hogy játsszon az Eb-n, de nincs jól. Nekem viszont a válogatott szempontjait kellett szem előtt tartanom. Kegyetlen velünk a sors, hogy őt és Kalmárt is elvette tőlünk. Az utolsó percig reménykedtem, de számítottam rá, így nem ért váratlanul a helyzet. Néhány edzés után szemre és a fizikális paraméterek alapján is látszott, hogy nincsen rendben. Ha meghívtam volna a szűkített keretbe, akkor veszélybe sodortam volna az egész pályafutását és ezt nem engedhettem volna meg magamnak, sem mint szövetségi kapitány, sem mint ember. Előre kell tekintenünk és meg kell oldanunk a hiányát."

Az olasz mester újságíró kérdésre elmondta, azért hívott be 30 játékost az elején, hogy felkészültek legyenek az esetleges sérülésekre.

"Ha én most olyan játékost hívtam volna be bárki helyére, aki három hete vakációzik, felelőtlen és hülye lennék" - mondta.

Támadóposzton mindenki a keretben maradt, aki a kezdetektől fogva az edzőtábor tagja volt.

"Hahn és Schön is kiváló formában van. Szabolcs több poszton is bevethető, János pedig nagyon jól érzi a kaput ebben a szezonban, megérdemelten van itt, hamar beilleszkedett a csapatba és a többiek is befogadták" - vélekedett a tréner.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Dibusz Dénes, Gulácsi Péter, Bogdán Ádám

Védők: Bolla Bendegúz, Botka Endre, Fiola Attila, Kecskés Ákos, Lang Ádám, Lovrencsics Gergő, Orbán Willi, Szalai Attila

Középpályások: Cseri Tamás, Gazdag Dániel, Holender Filip, Kleinheisler László, Nagy Ádám, Nego Loic, Schafer András, Sigér Dávid

Támadók: Hahn János, Nikolic Nemanja, Sallai Roland, Schön Szabolcs, Szalai Ádám, Varga Kevin, Varga Roland.

A magyar válogatott pénteken Ciprus, kedden pedig Írország ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban.

"14 napunk van az első tétmérkőzésünkig, addig is van két felkészülési találkozónk, azok is támpontot adnak majd. Nem akarom kifárasztani sem a játékosokat, így bizonyos rotációra számítani kell majd ezen a két meccsen" - zárta szavait Rossi.

