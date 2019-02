Hivatalos: Két kameruni játékossal erősített a DVTK

Egy védőt és egy középpályást igazolt a diósgyőri csapat.

A DVTK a a magyar átigazolási időszak lezárását követően tette közzé a hivatalos honlapján, hogy szerződtették a kameruni Ismaila Ousmant és Yannick Ndzoumou-t.

A védelemben szereplő Ousman és a középpályás Ndzoumou egész héten a diósgyőri csapattal készült, és a teljesítményükkel kiérdemelték, hogy a klub szerződést ajánljon nekik, amit az átigazolási időszak utolsó óráiban alá is írtak.

Két tehetséges fiatal kameruni játékost igazoltunk, akikben nagy lehetőség van. Mind a ketten gyorsak, technikailag képzettek. Úgy gondolom, hogy egy rövid akklimatizáció után nagy erősségei lehetnek a csapatnak - nyilatkozta Tajti József, a DVTK sportigazgatója.

A két játékos legutóbb a kameruni első osztályban futballozott, és tagjai voltak hazájuk U20-as válogatottjának keretének is.

- Boldog vagyok, hogy itt lehetek, annak pedig külön is örülök, hogy ennyire barátságosan fogadtak a klub munkatársai és a csapattársak. A DVTK egy remek klub ahhoz, hogy fejlődhessek és egy kiváló kiinduló pont lehet számomra, hogy olyan karriert futhassak be, amilyenről mindig is álmodtam. Ám ehhez először Diósgyőrben kell jó teljesítményt nyújtanom, mindent el fogok követni, hogy ez sikerüljön. Sok szép győzelmet akarok ünnepelni a klubbal és a játékommal szeretném boldoggá tenni a szurkolókat - mondta Ousman.

A cikk lejjebb folytatódik

- Nagyon izgatott vagyok, hiszen ez az első alkalom, hogy kipróbálhatom magam külföldön. Külföldiként sosem könnyű egy idegen országban, de ez alatt a pár nap alatt is úgy érzem, mintha egy új családot kaptam volna, mindenki nagyon kedves és segítőkész. Szeretném a legjobbamat nyújtani, hogy bebizonyítsam, érdemes volt leszerződtetni. Nagy élmény lesz játszani ebben a csodálatos arénában, remélem, hogy a drukkerek hamar megkedvelnek majd - nyilatkozta a szerződés aláírása után Yannick Ndzoumou.

A DVTK-nál korábban már megfordult több kameruni légiós is, akinek a száma az új szerzeményekkel 15-re nőtt.