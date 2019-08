Hivatalos: Kapust szerződtetett a Liverpool

A együttese hivatalosan bejelentette, hogy leigazolták Adriant.

A Vörösöknek szükségük volt az erősítésre kapusposzton, hiszen a közelmúltban távozott a csapattól Simon Mignolet és Bogdán Ádám is.

Adrian legutóbb a West Ham United együttesét erősítette, azonban a szezon végén lejárt a szerződése, így ingyen igazolhatóvá vált.

A kapus - aki a Real Valladoliddal is tárgyalásban állt - a klub harmadik nyári igazolása Sepp van den Berg és Harvey Elliott után.

