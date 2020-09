Hivatalos: kapust igazolt a Chelsea

A bejelentette, hogy leigazolta Edouard Mendy-t a Rennes csapatától.

A tárgyalások már hetek óta zajlottak a két klub között, ám a londoniak csak most tudtak megegyezni a francia alakulattal az átigazolás összegét illetően. A Kékek 22 millió eurót fizetnek a Rennes-nek, a kapussal pedig öt éves szerződést kötöttek.

A francia állampolgár, ám szenegáli válogatott hálóőr egy szezont töltött legutóbbi csapatánál, előtte a Reims-ben, valamint a Marseille tartalékban védett. A 2019-20-as idényben 24 Ligue 1 mérkőzésen lépett pályára.

„Nagyon örülök, hogy a Chelsea-hez csatlakozhatok”- ezek már a játékos szavai. „Egy álom vált valóra azzal, hogy egy ilyen csapatba igazoltam és hogy Frank Lamparddal dolgozhatok együtt. Alig várom, hogy elkezdjek az edzéseket és megismerhessem a csapattársaimat” – mondta a klub honlapjának a 28 éves kapus.

A Chelsea-nél nagyon elégedetlenek Kepa teljesítményével, így hiába költöttek már így is rengeteg pénzt az átigazolási szezonban, egy kapust is szerződtetniük kellett. Kepa a elleni bajnoki nyitányon is óriási hibát vétett, a kapu torkánban passzolta a labdát Mané elé, akinek csaz az üres kapuba kellet lőnie.

Frank Lampard és stábja abban bízik, hogy Mendy megoldhatja a londoniak kapusgondjait.