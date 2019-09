Hivatalos: Kapust cserélt egymással a PSG és a Real

A kapusa, Keylor Navas 15 millió euróért a játékosa lett, míg Alphonse Areola Madridba teszi át székhelyét, kölcsönbe.

Navas 3 alkalommal nyert Bajnokok Ligáját a Reallal, valamint egyszer a spanyol bajnoki címet, kétszer pedig az Európai Szuperkupát is elhódította.

A Costa Rica-i kapus a 2017/2018-as évben a legjobb lett a posztján.

Areola a francia válogatottal 2018-ban megnyerte a világbajnokságot, most kölcsönbe érkezik a madridiakhoz, vásárlási opció nélkül.



A 26 éves játékos néhány évet eltöltött a PSG utánpótlásában, mielőtt 2013-ban az első csapatnál is bemutatkozhatott.

