Hivatalos: itt táborozik majd a 2026-os világbajnokságon Argentína

Eldőlt, hogy a torna egy részében Kansas Cityben lesz az argentin válogatott főhadiszállása a 2026-os világbajnokságon, amely éppen ebben a városban kezdi meg szereplését Algéria ellen.

Noha a június 16-i mérkőzést követő két csoporttalálkozóját már egyaránt Dallasban vívja Lionel Scaloni együttese, maradni fog Kansasban. Ennek oka, hogy a város elhelyezkedése és időjárása is megfelelő - írta meg angol kiadásunk.

Az Argentin Labdarúgó-szövetség végső döntését jelentős felderítőmunka előzte meg, amely során a válogatott két erőnléti edzője és két adminisztrátora is kielemzett több lehetséges helyszínt. Ez a jelentés végül Kansast hozta ki a legmegfelelőbb otthonként, figyelembe véve a városok közti távolságot a küldöttségnek biztosított szolgáltatásokat.

Emellett az is kiderült, hogy a dél-amerikai ország nemzeti csapata a Sporting Kansas City edzőkomplexumában fog felkészülni a mérkőzésekre.