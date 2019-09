Hivatalos: Iszlai Bence a Diósgyőrhöz igazolt

A Mezőkövesdtől távozó középpályás a DVTK-ban folytatja.

A Diősgyőr kedden délután jelentette be, hogy Iszlai Bence a piros-fehér klub játékosa lett.

Az egykori U21-es válogatott Iszlai összesen 216 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára, legutóbb a játékosa volt.

A középpályás Veszprémben született (Kádár Tamás és Novothny Soma után ez jól hangzik Diósgyőrben), és ott is nevelkedett, és alig múlt 17 éves, amikor bemutatkozott a felnőttek között az NB III.-ban. Az élvonalbeli csapott le a játékjogára, és fokozatosan építve lett a csapat alapembere.

2017 kora őszén Mezőkövesdre igazolt, ahol meghatározó játékosként a csapatkapitányi karszalagot is viselte.

Iszlai Bence a közelmúltban szerződést bontott Mezőkövesden, így szabadon igazolható játékosként az átigazolási szezon lezárta után is lehetőség nyílt a leigazolására.

Diósgyőrben a 90-es számú mezt kapta, és ha Feczkó Tamás úgy dönt, akkor akár már szombaton a ZTE ellen is.

- Szeretnék meghatározó játékosa lenni a csapatnak, Feczkó Tamás is azt kérte tőlem, hogy vezér legyek a pályán és az öltözőben is - nyilatkozta Iszlai Bence. - Ami minden labdarúgót elvarázsol, az a hihetetlen szurkolótábor. Ez is sokat nyomott a latba, amikor elfogadtam a DVTK ajánlatát. Személyes élményem a stadionavató, fantasztikus hangulat volt, mindenkit elvarázsolt. Itt az emberek szurkolnak is, nem csak kijönnek a stadionba. Rajtunk a sor, hogy szállítsuk az eredményeket és akkor még többen lesznek kint a meccseken - mondta el Iszlai Bence a bemutatásakor.

