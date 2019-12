Hivatalos: Hosszabbított csapatával a PL-menedzser

Brendan Rodgers új szerződést írt alá a Leicester City csapatával.

A korábbi -edzőről pletykálták, hogy az is vinné a megüresedett menedzseri posztra.

A londoniaknál most ideiglenesen Freddie Ljungberg irányítja a szakmai munkát, de az Ágyúsok vezetősége egy tapasztaltabb edzőt keres a posztra.

Rodgers remekül kezdte az idényt a Leicesterrel, pillanatnyilag a 2. pozíciót foglalják el a tabellán a Liverpool mögött.

Az északír szakvezető 2025-ig írt alá szerződést a klubbal.

