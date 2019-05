Hivatalos: Hosszabbított a Vidi szlovák kapusa

Továbbra is a fehérváriaknál marad a rutinos hálóőr.

A Vidi hivatalos oldalán közölte pénteken délután, hogy Tomás Tujvel a következő idényben is a székesfehérvári futballcsapat kapusa marad.

Tujvel 2009 és 2016 között a Vidi játékosa volt, 2013-ig bezárólag összesen 27 bajnokin lépett pályára, valamint további 46 tétmeccsen szerepelt a piros-kékeknél.

Részese volt a klub első bajnoki címének, ő védett a Kecskemét ellen megnyert Szuperkupa-döntőn, de kivette a részét a Ligakupa-trófea 2011/2012-es elhódításából és az -sikerből is, amikor a Sporting elleni visszavágón lépett pályára. A Vidi valaha volt első, Sturm Graz elleni BL-párharcának mindkét összecsapásán az ő nevével kezdődött csapatunk összeállítása.

Tujvel a 2014/2015-ös szezont a Kecskeméti TE, a 2015/2016-os idényt a DAC csapatánál töltötte kölcsönben, 2016 nyarán a Mezőkövesdhez igazolt. 2018 januárjában tért vissza a Vidibe, ahol az elmúlt másfél évben öt alkalommal védett bajnoki meccsen, ötször állt a kapuban -találkozón, valamint két EL-mérkőzésen is lehetőséget kapott.

- Nagyon boldog vagyok, hogy a jövőben is számítanak rám itt, Székesfehérváron. Nagyszerű állapotban érzem magam, még legalább 4-5 évig szeretnék magas szinten védeni. Jól érzem magam az edzéseken és szerencsére a sérülések is elkerültek. Annak ellenére, hogy nem sikerült a bajnoki címünket megvédeni, szerintem rendkívül jó szezont tudhatunk magunk mögött. Várom már az új idény kezdetét és bízom benne, hogy újabb eredményes év vár ránk - nyilatkozta Tomás Tujvel.

A cikk lejjebb folytatódik

- Nem is volt kérdés, hogy élünk a Tujvel szerződésében lévő opciós joggal, hiszen olyan emberi tulajdonságokkal és munkamorállal rendelkező játékosról van szó, aki amellett, hogy megfelelő potenciállal rendelkezik, hogy egészséges versenyhelyzet legyen a kapusaink között - ezzel még jobb teljesítményre sarkalva magyar válogatott riválisát - több alkalommal is bizonyította, hogy bármikor lehet rá számítani. Az sem mellékes tény, hogy Tujvel ezer szállal kötődik a klubhoz és a városhoz is. Mind a szurkolók, mind pedig a csapattársak elismerik a teljesítményét. Mindent figyelembe véve a klub részéről ez a szerződéshosszabbítás teljesen természetes volt, és örömmel láttuk, hogy Tujvel számára sem volt kérdés, hogy marad nálunk - mondta Kovács Zoltán sportigazgató.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!