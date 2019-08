Hivatalos: Hosszabbított a Tottenham támadója

A hivatalos oldalán jelentette be pénteken, hogy új szerződést kötött a klubbal Lucas Moura.

A brazil játékos a mai megállapodás értelmében 2024-ig kötelezte el magát a londoni együtteshez.

Moura 2018 nyarán érkezett a Tottenhamhez a Paris Saint-Germaintől, ahol öt évet húzott le.

Az elmúlt idénye igencsak jóra sikeredett, hiszen 3. helyen végzett csapatával a Premier League-ben, amely során 10 gólt és 1 gólpasszt jegyzett.

Legemlékezetesebb pillanataira azonban a Bajnokok Ligájából emlékezhetünk, hiszen betalált a PSV-nek és a Barcának is, illetve a mesterhármasával jutott be a BL-döntőbe a Tottenham az Ajax elleni győzelmet követően.

✍️ We are delighted to announce that @LucasMoura7 has signed a new contract with the Club until 2024. #THFC ⚪️ #COYS https://t.co/UGx0C3A0IZ