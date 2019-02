Hivatalos: Hosszabbított a ManUtd válogatott védője

Hivatalos honlapján jelentette be a hírt a Manchester United, hogy meghosszabbították Phil Jones szerződését.

Az angol válogatott játékos 2011-ben érkezett a Unitedhez, azóta pedig meghatározó játékossá vált.

Az idei szezon sérülése miatt eddig nem úgy sikerült, ahogy szerette volna, de felépülése óta kirobbanthatatlan az együttesből.

Jones új szerződése 2023-ig szól, ami a klub döntése alapján egy évvel meghosszabbítható.

We are pleased to announce @PhilJones4 has signed a new contract with #MUFC.



Congratulations, Phil!