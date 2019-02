Hivatalos: Hosszabbított a Manchester City hátvédje

A védelem oszlopára hosszú távon számít Pep Guardiola.

A Manchester City hivatalos oldalán jelentette be péntek este, hogy új szerződést írt alá a klubbal Aymeric Laporte.

A mai megállapodás értelmében a 24 éves védő 2025-ig marad Guardiola együttesében.

Laporte 2018 januárjában érkezett 57 millió fontért Manchesterbe az Athletic Bilbaótól, és az akkori transzfer keretében 2023-ig maradt volna az angol klubnál, azaz ma 2 évvel megtoldották a szerződését.

A hátvéd a City alapemberének számít, hiszen a most futó idényben minden Premier League-, és az összes BL-meccsen is pályára lépett, sőt, egy találkozót kivéve mindegyiket végig is játszotta.

