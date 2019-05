Hivatalos: Hosszabbított a Chelsea brazil védője

Ez gyorsan ment: David Luiz ugyanis épp ma nyilatkozott róla, hogy kb. 5 nap múlva a tárgyalások végére jutnak a klubbal a folytatással kapcsolatban.

A brazil védőnek a nyáron járt volna le a szerződése, de úgy tűnik, hogy nem sok vitás pont akadt, hiszen péntek este dűlőre jutottak a felek.

A mai megállapodás értelmében 2021-ig a Kékek kötelékében marad a védelem oszlopa.

- Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és hogy lehetőséget kaptam a klubtól a továbbiakban is a folytatásra. Imádom a -t és olyan ambícióim vannak, mint egy fiatalnak.

Megvan az esélyünk, hogy a Premier League-ben a legjobb három között végezzünk, és az is, hogy megnyerjük az Európa Ligát - mondta el David Luiz.

A védő Londonba igazolása óta 246 alkalommal húzhatta magára a Chelsea mezét, és 18 találatot is szerzett ezek során.

A cikk lejjebb folytatódik

A Chelsea a hétvégén a Leicester City otthonában zárja a Premier League 2018/19-es idényét, majd az azerbajdzsáni Bakuban küzd meg az ellen május végén az -elsőségért.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

This geezer has signed a new contract! 📝



Congratulations, @DavidLuiz_4! 👏