Hivatalos: Egy támadó érkezett, egy távozott a Romától

Az olasz labdarúgó bajnokság (Lega ) hivatalos honlapján jelentette be, hogy az szerződtette Nikola Kalinic-et.

Kalinic két szezonnal ezelőtt is Olaszországban futballozott, akkor a játékosa volt, ott nem sikerült számára az áttörés.

A horvát játékos az előző szezont az Atletico Madridnál töltötte, azonban ott Diego Costa, Joao Felix és Alvaro Morata miatt létszámfelettivé vált.

A cikk lejjebb folytatódik

A klubhoz tartozó hír, hogy Patrick Schick pedig a csapatánál folytatja kölcsönben, így Gulácsi Péter és Willi Orban csapattársa lett.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

Patrik Schick has today completed a loan move to @RBLeipzig_EN.



Good luck in Germany, Patrik!