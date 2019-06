Hivatalos: Hollandiából igazolt tehetséges védőt a Liverpool

A hivatalosan bejelentette, hogy szerződtették Sepp van den Berget a PEC Zwolle csapatától.

A 17 éves középhátvédet a , az Ajax és a PSV Eindhovan is szerette volna megszerezni, de végül 1.3 millió fontért cserébe a Mersey partján kötött ki.

Amennyiben Van den Berg sikeresen be tudja verekedni magát a csapatba, az átigazolási díj további 3.1 millió fonttal emelkedhet a különböző bónuszok miatt.

A Goal úgy értesült, hogy ezek a bónuszok a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában való pályára lépésekhez kötődnek, és amennyiben Van den Berg több mint 350 meccsig eljut a Liverpool felnőtt csapatában, a Zwolle markát összesen 4.4 millió font ütheti.

Van den Berg 2018 márciusában debütált a PEC Zwolle csapatában, és azóta összesen 22 mérkőzésen lépett pályára a holland élvonalban.

A Liverpool júliusban az Egyesült Államokban fog edzőtáborozni, és valószínűleg a tehetséges új szerzemény is megkapja majd a lehetőséget a bizonyításra.

"I’ve seen what kind of players from the Academy grew into the first team here. It is unbelievable, especially when this kind of big club does that." ✊ pic.twitter.com/Uep7fwEtTM