Hivatalos: Hidi Patrik visszatért a Budapest Honvéd együtteséhez

A 29 éves középpályás hosszútávú szerződést kötött a piros-feketékkel.

A Budapest Hönvéd a hivatalos honlapján jelentette be, hogy a csapat korábbi kiválósága, Hidi Patrik visszatér az együtteshez.

A honvedfc.hu tovább azt is megjegyezte, hogy huszonhat olyan játékos van a Budapest történelmében, aki legalább kétszáz -es mérkőzést játszott piros-fekete színekben, közülük egyetlen futballista az, aki még mindig aktív, s ez a bizonyos játékos visszatért Kispestre.

Hidi Patrik előbb 10 éven keresztül volt a Honvéd labdarúgója, tagja volt a 2017-ben bajnoki címet szerző együttesnek, majd 2017 nyarán a spanyol Real Oviedóhoz szerződött, ahol egy szezont töltött, majd a 2018–2019-es bajnokság őszi idényét Kispesten töltötte, 10 bajnokin lépett pályára, s így jutott el 204 NB I-es meccsig, amelyeken 14 alkalommal volt eredményes.

A 29 esztendős középpályás legutóbb a kazah Irtis Pavlodar labdarúgója volt, ahol decemberben lejárt a szerződése, most pedig hazaigazolt és 3 éves szerződést kötött a piros-feketékkel.

- Amikor legutóbb a Honvédban játszottam, még nem adták át az akadémiai létesítményt, a körülményekben óriási változás történt a távozásom óta.

- De nemcsak az épület változott, csapatépítésben, koncepcióban, médiamunkában, igazából minden irányban fejlődik a klub – kezdte Hidi Patrik, a szerződéskötést követően. –

- Nagyon jó érzés, hogy újra itt lehetek, hiszen bármennyi változás is történt, így is otthon érzem magam. Az emberek nagy részét ismerem, majd az újakkal is megismerkedem, örülök, hogy újra itthon vagyok, remélem, sikeres időszak áll előttünk.

- A kazahsztáni szerződésem lejárta után mindenképpen hosszútávú koncepcióban gondolkoztam, a családom és a saját szempontból is örülök, hogy sikerült a Honvéddal megegyezni. Hároméves szerződést írtam alá, úgyhogy nem abban gondolkozom, hogy mikor mehetek újra külföldre vagy egy másik csapathoz, hosszútávra tervezek. Csak arra koncentrálok, hogy minél sikeresebb legyen az előttünk álló időszak, minél jobb eredményeket érjünk el.