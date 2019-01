Hivatalos: Gonzalo Higuain a Chelsea-ben folytatja

Ahogy azt már a nap folyamán lehetett várni, a Chelsea szerdán este jelentette be, hogy Gonzalo Higuain a Kékekhez szerződik.

Az argentin csatár a Juventus játékosa, de az elmúlt fél évet az AC Milannál töltötte kölcsönben.

Nem véletlenül csatlakozott a londoniakhoz Higuain, ugyanis a Chelsea-t jelenleg az a Maurizio Sarri dirigálja, aki korábban edzője volt a Napolinál.

A mai megállapodás értelmében az argentin focista fél évre kölcsönbe kerül a Chelsea-hez.

A cikk lejjebb folytatódik

- Nagy múltú együttes a Chelsea, egy csodálatos stadionnal, a Premier League egyik legfontosabb csapata. Ebben a ligában mindig szerettem volna játszani, emiatt is jöttem ide. Alig várom, hogy megkezdhessük a közös munkát, és sikereket érjünk el, aminek én is a részese szeretnék lenni - mondta el bemutatkozó gondolatait Higuain.

Welcome to London and welcome to Chelsea, @G_Higuain! 🙌#HiguaIN pic.twitter.com/DMJN7z8YOL