Hivatalos: Futács Márkó a Vidi játékosa lett

A válogatott támadó a fehérváriaknál folytatja.

Szerdán kora délután a Vidi hivatalosan is bejelentette, hogy a klub játékosa lett Futács Márkó.

Azt már korábban tudni lehetett, hogy Futács minden bizonnyal Fehérváron köt ki, hiszen a Vidi bő egy hete már közölte, hogy a játékos a csapattal tartott a marbellai edzőtáborba. A 2016/2017-es horvát bajnokság gólkirálya edzőmérkőzéseken már pályára lépett piros-kékben, időközben pedig hivatalossá vált, hogy a háromszoros magyar válogatott csatár a MOL Vidi FC játékosaként folytatja pályafutását.

- Újabb olyan magyar válogatott futballista érkezett, aki már itthon és külföldön is bizonyította gólerősségét és azt, hogy minőséget képvisel. Örülök, hogy a felkészülés elején csatlakozott a csapathoz, hiszen így hamarabb utolérheti magát. Emberileg és szakmailag is erősödtünk Márkó érkezésével. Némi időre szüksége lesz ahhoz, hogy a játék nélküli időszak után, topformába kerüljön, de az ő mentalitását ismerve ezzel nem lesz probléma, hiszen korábban a horvát gólkirályi címet is egy hasonló kihagyás után szerezte meg - nyilatkozta Futács leigazolását követően Kovács Zoltán sportigazgató.

Futács Márkó a 18-as számú mezben szerepel majd a Vidiben, és az alábbi gondolatokkal kezdte meg hivatalos szereplését a piros-kékeknél.

- Keményen dolgozunk, az a fontos, hogy február elejére fel tudjam magam építeni. A beilleszkedés nem okozott gondot, sok arcot ismertem a válogatottakból,Elek Ákos csapattársam volt Diósgyőrben, a légiósokkal pedig biztosan találok közös nyelvet, hiszen sok időt töltöttem külföldön, különböző országokban. Ez mind jó kiindulási alap arra, hogy ne legyen probléma már az első napokon.

