Hivatalos: Francia középpályást szerződtetett az AS Roma

Az hivatalosan bejelentette Jordan Veretout leigazolását.

A Fiorentina francia középpályását a és az AC is szerette volna leigazolni, de végül hosszas egyeztetés után az olasz fővárosban kötött ki.

A 26 éves játékos a következő szezont kölcsönben tölti Rómában, majd a Farkasoknál jövő nyáron 19 millió euróért cserébe végleg meg kell vásárolniuk.

A korábbi Nantes és Aston Villa játékos egészen 2024-ig írt alá új csapatánál.

- Nagyon örülök, hogy ilyen nagyszerű csapatban szerepelhetek, ilyen nagyszerű játékosokkal együtt. Alig várom, hogy az új csapattársaimmal együtt átélhessem a pályafutásom új fejezetét - nyilatkozta Veretout a Roma hivatalos honlapjának.

