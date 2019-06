Hivatalos: Fiatal szélsőt igazolt a Manchester United

Tegnap számoltunk be arról, hogy a Vörös Ördögök leigazolhatják a Swansea City játékosát, Daniel James-t, aki tegnap orvosin vett részt a United-nél.

Ma pedig a manchesteriek hivatalos oldalukon jelentették be, hogy az orvosi sikeres volt és mind a walesi klubbal, mind a játékossal az összes lényegi kérdésben megegyeztek.

A további részleteket pedig a jövő héten véglegezik a felek, amikor James visszatér a walesi válogatottól, akikkel az Eb-selejtezőkön szerepel.

A 21 éves játékosért várhatóan 15 millió fontot fizetnek majd a Vörös Ördögök a Championshipben szereplő együttesnek.

James eredetileg már májusban aláírt volna Ole Gunnar Solskjaer együtteséhez, de végül az édesapja halála miatt a játékos inkább a családjával szeretett volna több időt tölteni.

Sokáig a Leeds United volt a legesélyesebb a walesi válogatott szélső megszerzésére, de végül a Vörös Ördögök elhappolták előlük.

A cikk lejjebb folytatódik

Daniel James 38 mérkőzésen lépett pályára a Championship 2018/19-es szezonjában, ezeken összesen 5 gólt szerzett.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

We're delighted to have agreed terms, in principle, with Swansea City for the transfer of Daniel James to #MUFC.



Further details will be revealed in due course.