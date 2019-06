Hivatalos: Fiatal magyar csatárral erősített az Újpest

A játékos korábban a Mezőkövesdben és a Honvédban is futballozott.

Hivatalos honlapján jelentette be Koszta Márk érkezését az Újpest FC.

A többszörös korosztályos válogatott futballista a 2018/2019-es szezonban összesen 22 bajnoki találkozón lépett pályára és ezeken a mérkőzéseken 4 gólt szerzett, míg a sorozatban 4 meccsen 3 találatot jegyzett.

Koszta az aláírást követően boldogan nyilatkozott a klub honlapjának.

- A szezon végén több megkeresésem is volt, de nekem rendkívül tetszett, amit Újpesten hallottam és nagyon szívesen jöttem ide egy ilyen gazdag múlttal rendelkező klubhoz, amivel mindig is szimpatizáltam.

Szeretném itt felépíteni magam, fontos lenne, hogy a csapat is és a szurkolók is elfogadjanak, és hogy jól szerepeljünk. Igazán kiemelkedő futballisták játszottak a negyedik kerületben, azon leszek, hogy én is letegyem itt a névjegyem.

