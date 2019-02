Hivatalos: Fellaini távozott a Manchester Unitedtől

A Manchester United péntek délután hivatalosan is bejelentette, hogy távozik a klubtól Maroune Fellaini.

A belga középpályás a Kínai Szuperligában szereplő Shandong Luneng együtteséhez igazolt.

A transzfer keretében 10,5 millió fontot fizet a kínai klub a Unitednek a 31 éves játékosért.

Fellaini 2013 őszén érkezett az Evertontól a Manchester Unitedhez, azaz mintegy 5,5 évet töltött a Vörös Ördögöknél.

Ezen időszak alatt FA-Kupát, Ligakupát, Community Shield-et és Európa Ligát is nyert, 177-szer lépett pályára és 22 gólt szerzett.

Amíg Mourinho alatt több játéklehetőséget kapott, Solskjaer érkezésével azonban lényegében kegyvesztetté vált az Old Traffordon, és a távozás mellett döntött.

Wishing you all the best for the future, @Fellaini. A big thank you for everything at #MUFC!