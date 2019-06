Hivatalos: Elkötelezte magát a Juventus középpályása

A hivatalosan megerősítette, hogy Rodrigo Bentancur meghosszabbította a szerződését a klubnál.

Az uruguayi középpályás az eddig érvényes kontraktusát további két évvel, 2024-ig toldotta meg.

A még mindig csak 21 éves játékos már két bajnoki címet is nyert a torinói sztárcsapattal, és az előző szezonban az ő nevéhez fűződött a második legtöbb labdaszerzés a kereten belül, és mindössze Miralem Pjanic előzte meg ebben a kategóriában.

Bentancur 2017-ben igazolt a Boca Juniorstól a Juventushoz, ahol a mai napig összesen 66 meccsen lépett pályára, és 2 gólt szerzett.

A cikk lejjebb folytatódik

Az uruguayi válogatottban alapembernek számító játékos már a 2018/19-es szezonban is 40 mérkőzésen lépett pályára, de a következő években alighanem még nagyobb szerepet kap majd az immár Maurizio Sarri által irányított együttesben.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

✍️OFFICIAL⎮ Rodrigo #Bentancur has extended his stay with Juventus until 2024! ⚫⚪



➡️https://t.co/TQLm3cMY6o#Bentancur2024 pic.twitter.com/0COgaHLSes