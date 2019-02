Az óceánkutató megerősítette: a család tudja, hogy elhunyt Emiliano Sala

Az óceánkutató megerősítette a tényt, hogy a Cardiff City rekordigazolását és a kisgépet vezető pilótát is halottnak nyilvánították.

David Louis Mearns, aki vezette az expedíciót az Emiliano Salát és a kisrepülőn tartózkodó pilóta megtalálásáért, megerősítette, hogy mindkét személyt halottnak nyilvánították.

- A legfontosabb most az a családok számára, hogy a holttesteket rendbe tudjuk hozni, a repülő most más lapra tartozik. Amit a családok most tudnak az az, hogy szeretteik nincsenek életben, és szeretnék látni a testeket - mondta Mearns a Clarín- nak adott interjújában.

- Amikor megtaláltuk a repülőgépet, egyből átadtuk a brit hatóságoknak, nekik kell kivizsgálniuk a tragédia okait, és felszínre hozni a testeket. Most azért imádkozunk a családdal együtt, hogy ez sikerüljön.

Sala kisrepülőgépe január 21-én tűnt el a radarról a La Manche csatorna fölött, amikor Nantes-ból Walesbe tartott, hogy aláírjon a Cardiff City csapatához.

