Hivatalos: Elek Ákos visszatért a Vidihez

Hat és fél év után ismét Fehérváron a magyar játékos.

A MOL Vidi FC kedden este hivatalos oldalán elentette be, hogy úra a piros-kékek játékosa lett Elek Ákos.

A 30 esztendős játékos első alkalommal 2008 nyarán került Kazincbarcikáról Székesfehérvárra. Eleinte főként a tartalékcsapatban játszott, annak ellenére, hogy már a 2008-2009-es szezon első NB I-es bajnokiján bemutatkozott a Vidiben (Siófok - Vidi 1-0). A nagy kiugrást a 2009-2010-es szezon hozta számára: alapemberré vált az első csapatban, és tagja lett az Egervári Sándor irányította olimpiai válogatottnak is. Szinte napra pontosan egy évvel azután, hogy bemutatkozott az NB I-ben, a középpályás megszerezte első NB I-es gólját is egy máig emlékezetes mérkőzésen (Kecskemét - Vidi 3-6).

2010. június 5-én Hollandia ellen Elek Ákos bemutatkozott a felnőtt válogatottban is, majd sorra jöttek a neves ellenfelek: Anglia, Svédország, Finnország. Utóbbin, a finnek elleni Eb-selejtezőn a 92. percben nagy vágta végén adott gólpasszt Dzsudzsáknak. 2011. augusztus 10-én, az Izland elleni barátságos meccsen szerezte meg első gólját a válogatottban, a 88. percben szerzett találattal állította be a 4-0-s végeredményt. Eddig összesen 48 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban.

Elek legutóbb a kazah Kajrat Almati labdarúgója volt, onnan érkezett haza egykori klubjához.

- Sosem zártam ki annak a lehetőségét, hogy egyszer majd visszatérjek a Vidibe, ezért is tartottam annak idején fontosnak azt, hogy korrekt körülmények közt távozzak Székesfehérvárról. Sosem titkoltam, még a DVTK csapatkapitányaként sem, hogy nagyon sokat jelent számomra a Vidi, hiszen itt lett belőlem gyerekből felnőtt, itt váltam élvonalbeli játékossá, válogatott labdarúgóvá. Hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy tagja lehettem a klub első bajnokcsapatának, és arra is büszke vagyok, hogy a Vidi első gólját a BL-ben én szereztem.

Tényleg rengeteg szép élmény köt a klubhoz, éppen emiatt is nagyon boldog vagyok, hogy hat és fél év után újra a Vidi játékosa lehetek. Természetesen az elmúlt években folyamatosan nyomon követtem a Vidi szereplését a magyar bajnokságban és a nemzetközi porondon is. Nem levezetni tértem haza, hanem komoly célokért szeretnék küzdeni a Vidivel. A mai napig élénken él az emlékezetemben az első bajnoki címünk ünneplése a belvárosban. Mindenképp újra át szeretném élni azt az ünneplést, de ezen kívül a nemzetközi kupában is szeretnék szép sikereket elérni a Vidivel.

A 48-szoros magyar válogatott megszerzését értékelte Kovács Zoltán, a Vidi sportigazgatója.

A cikk lejjebb folytatódik

- Komoly fegyverténynek tartom, hogy újabb magyar válogatott futballistát tudott hazahozni a klub. Ráadásul Ákos tisztában van vele, hogy mit jelent a Vidivel trófeákért küzdeni, hiszen tagja volt az első bajnokcsapatunknak is. Jelentős nemzetközi tapasztalattal bíró, 48-szoros válogatottról van szó, aki bizonyos szempontból más típusú játékos, mint a posztriválisai, ez bővíti a vezetőedző lehetőségeit, egyben pedig tovább növeli a versenyhelyzetet a középpályán. Ebből minden játékosunk profitálhat – nem utolsósorban természetesen a csapat is előrébb léphet. Ákosnak voltak külföldi és magyar lehetőségei is, de a tárgyalások során végig azt éreztem rajta, hogy mivel erős a kötődése a Vidihez, nagyon szeretne nálunk játszani. Többek között ezért sem volt kérdés az, hogy már ő is részt vesz az első szerdai edzésen is.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!