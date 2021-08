Hivatalos: eldőlt Harry Kane jövője

Harry Kane nem lesz a Manchester City játékosa, marad Londonban.

Annak ellenére, hogy május vége óta arról lehet hallani, hogy Harry Kane új kihívásokra vágyik és el szeretne menni a Tottenham Hotspurből, a támadó most mégis hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy marad Észak-Londonban.

Erre azután került sor, hogy Daniel Levy – a Tottenham elnöke – visszautasította a Manchester City második hivatalos ajánlatát is. A manchesteri kékek első ajánlata még korábban 100 millió font volt, ezt is és a mostani 150 millió fontos csekket is azonnal visszautasította a Spurs vezetősége.

Harry Kane megköszönte a szurkolóknak a sok támogatást, amit az elmúlt hetekben kapott, és kijelentette, hogy marad nevelő egyesületében:

„Fantasztikusak voltatok a vasárnapi mérkőzésen, és köszönöm azt a sok bátorító üzenetet, amit az elmúlt hetekben kaptam tőletek. Idén nyáron maradok a Tottenhamben, és minden erőmmel azon leszek, hogy segítsek a csapatomnak, és hogy sikereket érjünk el. Hajrá Spurs!"

