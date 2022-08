Hivatalos: egykori FTC-játékos veszi át a DVTK irányítását

Dragan Vukmir menesztése után már meg is van a Diósgyőr új edzője.

A DVTK hivatalos oldalán jelentette be, hogy a magyar és ukrán útlevéllel is rendelkező Kuznyecov Szergej veszi át a csapat irányítását. A hamarosan 40. születésnapját ünneplő edző csütörtök délelőtt meg is tartja az első foglalkozást a csapatnak.

Kuznyecov számára nem lesz ismeretlen a magyar bajnokság, édesapja az FTC-ben futballozott, így gyerekéveit Budapesten töltötte, mi több 2001-2003 között be is mutatkozhatott a Ferencváros színeiben. Pályafutása során volt magyar, fehérorosz és moldáv bajnok, valamint litván gólkirály is. Edzőként korábban többek között a Szpartak Moszkva és a Panathinaikósz csapatánál dolgozott Oleg Kononov és Bölöni László stábjában, a DVTK lesz az első csapat, ahol vezetőedzőként próbálja ki magát a szakember.

„Legfontosabb célom, hogy a DVTK játékát látva a szurkolók élvezzék a meccseinket, örömmel érkezzenek a stadionba, és boldogan távozzanak onnan. Sokáig külföldön fociztam és edzősködtem, de természetesen jól ismerem a DVTK-t, hiszen gyerekkoromban többször jártam a régi stadionban, ahol mindig sok néző szurkolt. Azóta eltelt néhány év, de egy ilyen körülményekkel rendelkező klubnak az élvonalban a helye. Nem sokat gondolkodtam a DVTK ajánlatán, mert olyan célokat fogalmaztak meg, amivel könnyen azonosulni tudtam. Nincs sok időnk, mert vasárnap már bajnokit játszunk. Olyan csapatot szeretnék a pályán látni, amelyik dinamikus módon futballozik, lelkes, odateszi magát, mégis mindig fegyelmezetten tartja magát a taktikához. Az jelzi majd, hogy jó úton járunk, ha az ellenfelek félve érkeznek Diósgyőrbe” – nyilatkozta Kuznyecov.

Az új edző érkezésével tovább dolgozik a csapat megerősítésén a DVTK, a klub szakmai vezetője, dr. Bajúsz Endre szerint az augusztus 31-én záruló átigazolási időszakban még érkezhetnek új játékosok a csapathoz.

