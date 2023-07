Hivatalos: döntöttek az RB Leipzig vezetőedzőjének sorsáról

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Német Kupa-győztes RB Leipzig még az új szezon megkezdése előtt bejelentette, hogy további egy évvel, 2025-ig meghosszabbította vezetőedzője, Marco Rose jövő nyáron lejáró szerződését.

A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató lipcsei csapat irányítását múlt ősszel vette át Rose, vezetésével pedig a csapat címét megvédve megnyerte a Német Kupát és a nyolcaddöntőig jutott a Bajnokok Ligájában. A német bajnokságot bronzérmesként fejezték be Orbánék, akik így a mostani idényben is szerepelnek majd a BL főtábláján.

„A nyáron bekövetkezett változások ellenére továbbra is azt a futballt szeretnénk játszani, amellyel a szurkolóink azonosulni tudnak. Ha ezt megtesszük, akkor mindannyian jól érezzük majd magunkat a stadionban és további sikereket ünnepelhetünk" – jelentette ki a tréner.