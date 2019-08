Hivatalos: Debrecenbe igazolt a Fradi fiatal középpályása

Korosztályos válogatott játékost szerződtetett a hajdúsági csapat.

A Debreceni VSC péntek délben jelentette be, hogy megszerezték Kundrák Norbertet a Ferencvárostól.

A 20 éves középpályás a klub közleménye szerint négy évre írt alá a csapatnál.

A dvsc.hu részletesen is ismertette a játékos életútját: Kundrák Norbert Miskolcon született, és ott is kezdett el futballozni kilencéves korában, a Diósgyőri VTK csapatában. Tizennégy évesen egy barátságos mérkőzésen már pályára lépett a felnőtt csapatban, sőt, gólt is szerzett. Ezután igazolt a utánpótlásába, majd onnan nem sokkal később a Ferencvároshoz került. A felnőttek között tétmérkőzésen a Koroncói KSSZE ellen 9-0-ra megnyert kupamérkőzésen mutatkozott be 2016 őszén, ezen a találkozón három gólpasszt adott.



2017-ben a Budafoki MTE ellen 4-2-re megnyert elődöntőben kétszer volt eredményes, majd pályára lépett a fináléban is. Még ebben az évben profi szerződést írt alá a zöld-fehér klubbal. A Midtjylland elleni Európa-liga selejtező mérkőzésen, mindössze 18 évesen debütált a nemzetközi porondon.



2018 januárjában a másodosztályú Soroksár SC vette kölcsön, ahol másfél évig futballozott. Az előző szezonban 38 NB II-es mérkőzést játszott, és 14 gólt szerzett.

Kundrák endszeresen tagja volt a korosztályos válogatottaknak. Legutóbb az U21-es nemzeti csapatban szerepelt, ahol 10 alkalommal lépett pályára.

