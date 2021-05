Hivatalos: Conte távozik az Intertől

Amit sejteni lehetett, most valóra vált: távozik a bajnok Intertől Antoni Conte vezetőedző.

Az olasz bajnok Inter hivatalos honlapján jelentette be: közös megegyezéssel elhagyja a klubot Antonio Conte. Az Inter szűkszavú közleményben számolt be az edző távozásáról, melyben megjegyzik, hogy Conte mindig is klub történelmének része marad, és természetesen köszönetet mondanak rendkívüli munkájért, mely az Inter 19. bajnoki címében csúcsosodott ki.

Contét szinte napra pontosan két évvel ezelőtt, 2019. május 31-én nevezték ki a csapat élére, majd 2019. augusztus 26-án, a Lecce elleni 4-0-val mutatkozott be a kispadon. Első évében a Juventus mögött a második helyen végzett az Interrel, majd ebben a szezonban magabiztosan nyerte meg a Conte vezette alakulat az olasz Seria A-t. Ezzel pedig zsinórban szerzett kilenc bajnoki címet követően taszította le az olasz futball trónjáról a torinóiakat az Inter.

