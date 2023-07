Hivatalos: Çağlar Söyüncü az Atletibe igazolt

Bemutatta a török hátvédet Diego Simeone csapata.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Leicesterből igazolt az Atletico Madrid.

Ki nyeri a spanyol évonal 2023/24-es kiírását? A Real Madrid 2.05, a Barcelona 2.40, az Atlético Madrid 9.00-szeres szorzóval fogadható (x)

Hivatalos oldalán jelentette be Çağlar Söyüncü leigazolását az Atletico Madrid. A 27 éves védő Törökországban mutatkozott be a profik között, majd a Freiburgban játszott, legutóbb pedig a Leicester City-ben.



A rókák kiestek az idény végén a Premier League-ből, Söyüncü pedig most ingyen váltott csapatot. Velük a védő FA- és szuperkupát nyert, összesen 132 mérkőzésen lépett pályára kék-fehérben.



Ami a válogatottat illeti, eddig 53 alkalommal szerepelt a török nemzeti együttesben. Söyüncü már túl van a kötelező orvosi vizsgálatokon és már alá is írta szerződését a matracosokkal.